Обнародованы данные российских моряков участвовавших в захвате Крыма

Волонтеры международного разведывательного сообщества «InformNapalm» установили данные еще четырех российских моряков, которые принимали участие в операции по захвату Крыма, свидетельствуют данные полученные расследователями и опубликованные группой на сайте.

«Моряки МПК (малый противолодочный корабль) «Поворино», награжденные за Крым, погорели на совместных фото благодаря друзьям», – отмечается в расследовании волонтеров.

В профиле моряка с МПК «Поворино» Айнура Салахова (родился 25.06.1992 года, г. Набережные Челны, РФ; образование – Камский государственный автомеханический техникум) в соцсетях обнаружена фотография с сослуживцами, у всех – медали «За «возвращение» Крыма».

«Вижу медаль дали за возвращение Крыма», – говорится в комментариях под фото.

«Как-никак участники событий», – ответил на это Салахов.

Волонтеры InformNapalm установили имена и трех военных моряков из Новороссийской военно-морской базы ЧФ РФ, которые на фотографии стоят рядом с Салаховым. Это 26-летний Ильназ Гильфанов и 30-летний Адель Сибгатуллин из Казани. Четвертый моряк на фотографии – Николай Юрьевич Боровик, дата рождения – 21 июня 1995 года, место рождения – Ростов-на-Дону.

«В 2013 году окончил школу в с. Лисогорка Куйбышевского района Ростовской области. Там же в свое время учились и сейчас живут его родители. Дед по линии отца живет в оккупированной Макеевке, на его странице – весь спектр российской пропаганды и фейков. Опубликовал фото своей дочери в объятиях террориста Александра Захарченко с подписью «дочь на пресс-конференции», – говорится в отчете «InformNapalm».

Кроме того, в соцсетях Николая Боровика есть такая же групповая фотография моряков с корабля «Поворино» с медалями «За «возвращение» Крыма».

«Итак, названы имена еще четырех российских военных преступников, которые должны быть привлечены к международному трибуналу», – подытожили в «InformNapalm».