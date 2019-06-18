Двадцать общественных организаций выдвинули требования к новой Верховной Раде

Представители этих организация заявили, что провалена реформа судов и реформа правопорядка. Все это должно измениться.

Около 20 общественных организаций Украины выдвинули совместные требования к политическим партиям, которые баллотируются в Верховную Раду на выборах 2019 года. Их перечень объявили на брифинге 18 июня, передает «Левый Берег».

«Провалена реформа судов, провалена реформа правопорядка. Имеющиеся успехи в антикоррупционной реформе и другие успехи, достигнутые за последние пять лет, они под постоянной угрозой уничтожения. Вместо того, чтобы заниматься реальными делами и привлекать коррупционеров, органы правопорядка и антикоррупционные органы часто крышуют коррупцию и занимаются ней. Украинская Фемида подотчетна не украинскому обществу, а олигархам и политикам. Это должно измениться», – сказал на мероприятии глава правления «Фундации Dejure» Михаил Жернаков.

Требования общественных организаций включают:

• восстановление наказания за незаконное обогащение;

• настоящая судебная реформа;

• прозрачные конкурсы в Конституционный Суд Украины;

• лишение СБУ несвойственных ей функций;

• реформа МВД и Национальной полиции;

• перезапуск части антикоррупционных органов, которые себя дискредитировали;

• реформа прокуратуры;

• перезапуск Государственного бюро расследований;

• создание Службы финансовых расследований;

• утверждение антикоррупционной политики;

• сохранение международных закупок лекарств.

К этим требованиям присоединились «Transparency International Украина», «Центр противодействия коррупции», «Автомайдан», «Фундация Dejure», «Центр экономической стратегии», «Декларации под контролем» и другие.

Напомним, что ранее представители гражданского общества и общественных организаций очертили «красные линии» для президента Владимира Зеленского. Их нарушение, по мнению подписантов, неизбежно приведет к ухудшению внутриполитической ситуации, так и обстановки вокруг Украины.

Список «красных линий» опубликован на сайте Украинского кризисного медиа-центра, который стал первым подписантом.

Вопросы безопасности:

• проведение референдума о формате переговоров с Россией или принципов мирного урегулирования;

• сепаратные, без участия западных партнеров Украины, переговоры с руководством России, представителями оккупационных властей и их вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя;

• выполнение в ущерб национальным интересам ультимативных требований государства-агрессора или достижение компромиссов с Кремлем ценой уступок за счет национального суверенитета, территориальной целостности и устройства и независимой внутренней и внешней политики Украины;

• торможение реализации политики безопасности и оборонной политик, определенных в Стратегическом оборонном бюллетене Украины.

Внешняя политика:

• промедление, саботаж или отказ от стратегического курса на членство в ЕС и НАТО, снижение уровня политического диалога и разрушение двусторонних институциональных механизмов сотрудничества по европейской и евроатлантической направлением;

• действия, способствующие смягчению или отмене режима санкций против России;

• ревизия действий, направленных на поддержку международной солидарности вокруг Украины, восстановление территориальности целостности, гарантий безопасности и защиты прав всех, кто испытывает притеснения в результате действий российского агрессора;

• противодействие или препятствование деятельности украинской стороны в международных судебных инстанциях и арбитражах по привлечению России к международно-правовой ответственности за акты агрессии и причиненный вред Украине и ее гражданам.

Экономика:

• преференции олигархам, в том числе возвращение национализированного Приватбанка Коломойскому или выплата ему компенсации и терпимость к монополии финансово-промышленных групп в энергетике;

• политика, направленная против действующих договоренностей с МВФ и другими иностранными партнерами Украины;

• масштабный передел собственности в интересах группы лиц;

• давление на регуляторов (АМКУ, НКРЭКУ, Нацсовет по телевидению) и использование их в интересах политических сил или групп.

Идентичность:

• пересмотр закона о языке;

• пересмотр закона об образовании;

• пересмотр закона о декоммунизации;

• любые действия, направленные на подрыв или дискредитацию Православной церкви Украины или поддержку РПЦ в Украине.

СМИ и информационная политика:

• использование СМИ для пропаганды новой власти;

• возобновление работы российских социальных сетей и российских телеканалов в Украине;

• попытки отмены независимости общественного вещания, включая преждевременную смену его наблюдательного совета или финансовое давление.

Функционирование государства:

• отмена электронного декларирования и системы госзакупок Prozorro;

• политически мотивированные преследования представителей предыдущей власти;

• реабилитация/возврат в политику представителей режима бывшего президента Украины Виктора Януковича и людей, которые поддерживали «диктаторские законы» от 16 января 2014-го года;

• коалиция партии «Слуга народа» с политиками, составлявших основу Партии регионов и Оппозиционного блока или другими партиями, занимающими позицию примирения с Россией путем капитуляции или уступок в государственном суверенитете и территориальной целостности Украины;

• игнорирование диалога с гражданским обществом;

• торможение ключевых реформ: административно-территориальной, медицинской, образовательной, банковской;

• задержка или саботаж антикоррупционной и судебной реформ.

«Пересечение этих «красных линий» будет индикатором того, что Президент не хочет настоящих демократических преобразований, не хочет более честного и ответственного управления, хотя обещал это во время выборов», – говорится в обращении, которые подписали в том числе «Институт массовой информации», «Центр экономических стратегий», ОО «Детектор Медиа», ОО «Интерньюз-Украина», StopFake, ОО «CentreUA», «Стоп коррупции» и другие.