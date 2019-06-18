Зеркаль рассказала, когда следственная группа назовет имена 4 подозреваемых в крушении «Боинга» над Донбассом

Следственная группа назовет имена 4 подозреваемых в крушении «Боинга» над Донбассом, после того как будет представлен отчет ССГ подозреваемым выдвинут обвинения.

Подозрения первым четверым подозреваемым в крушении «Боинга» Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом в 2014 году будут выдвинуты после того, как их имена будут обнародованы Совместной следственной группой (ССГ), сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью «Интерфакс-Украина».

«Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола, который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными… Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены», – сказала Зеркаль.

На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет, «без разрешения руководства нельзя».

Замминистра уточнила, что «уже есть вся информация о том, как заезжал «Бук», но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность».

По словам Зеркаль, ожидается презентация международной группы исследователей «Bellingkat», которые собирают и анализируют информацию из открытых источников.

Напомним, совместная следственная группа намерена завтра, 19 июня, обнародовать новые данные в связи с расследованием крушения «Боинга 777» в небе над Донбассом в июле 2014 года, в частности, могут быть названы ответственные за эту трагедию.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский «Боинг» был поражен ракетой «земля-воздух» из установки «Бук», стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем «ДНР»). В начале июня 2019 года были обнародованы новые доказательства причастности россиян к крушению МН17. В день когда из установки ЗРК «Бук» был атакован рейс МН17, более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области.

А 15 июля, за два дня до крушения лайнера, они получили сухие пайки на 5 суток.Ранее ССГ пришла к выводу, что ракета «Бук», из которой сбили самолет, была доставлена в Украину из российской воинской части, расквартированной под Курском. В этой связи Нидерланды в мае 2018 года возложили ответственность за трагедию на РФ, которая отрицает свою причастность к крушению авиалайнера.