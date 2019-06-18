У Зеленского обвиняют Верховную Раду в затягивание судебного по роспуску парламента

Парубий настаивает, что до выхода «Народного Фронта» в коалиции было необходимое количество депутатов.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук призвал спикера парламента Андрея Парубия передать ему все документы, которые могут служить доказательствами несуществования коалиции и могут повлиять на решение Конституционного суда. Он заявил это во время согласительного совета во вторник, предает «Украинская Правда».

По его словам, сейчас проводятся слушания Конституционного суда относительно конституционности решения президента о роспуске парламента и команда Зеленского направила в Раду обращение о предоставлении ряда документов о существовании коалиции.

«И, к сожалению, получили то, что в народе называют отписки, что наше обращение зарегистрировано, но учитывая большое количество запрошенных документов, их подготовка и обработка требуют увеличения указанного срока для выполнения», – сказал Стефанчук.

Он обратил внимание на то, что судебный процесс начат по инициативе нардепов и потому команда президента хочет получить всю необходимую доказательную базу для решения вопроса по существу.

«Просим по возможности ускорить предоставление этих документов на получение перечня фракций, копий заседаний секретариатов и т.д. В противном случае, думаю, у общества могут возникнуть не беспочвенные подозрения относительно затягивания этого процесса», – заявил представитель Зеленского.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что ни у спикера парламента, ни у президента нет полномочий определять состав коалиции и делать вывод о ее существовании.

«Но у меня есть те документы, которые может иметь председатель Верховной Рады. Это численность фракций, численность комитетов, и в частности, численность аппарата. Это то, что у моих полномочиях. Я в Конституционный суд подал те документы, которые по моему мнению являются важными аргументами», – сказал Парубий.

Он отметил, что утверждение о том, что коалиция прекратила свое существование с выходом Радикальной партии неправдива, поскольку состав фракций БПП и «Народного Фронта» в то время превышал 226 нардепов.

По его словам, он передал и второй документ о том, сколько заявлений было подано о выходе из коалиции, с момента ее создания, когда насчитывалось 302 народных депутата, к тому времени, когда «Народный Фронт» объявил о своем выходе и формировании новой коалиции.

«Если взять все эти документы, то эта цифра будет больше, чем 226. Я думаю этих документов достаточно для понимания и мы передадим их вам тоже», – сказал Парубий.

Он добавил, что по его мнению, моментом окончания существования коалиции является тот день, когда «Народный Фронт» объявил о своем решении и это единственный документ на который следует опираться, если есть желание действовать в рамках закона, а не с политической целесообразности.

Спикер подчеркнул, что парламент готов к любому решению Конституционного суда.