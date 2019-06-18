Верховная Рада продолжает рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении

Депутатам рассмотрят более 4 тысяч правок в исходный законопроект.

На этой пленарной неделе Верховная Рада продолжит рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении. Об этом на согласительном совете заявил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент «Левого Берега».

«Есть много мифов и недопонимания относительно Избирательного кодекса, поэтому нам нужно будет обеспечить большую презентацию как для людей, так и депутатов», – заявил он.

Спикер призвал депутатов на текущей пленарной неделе «более интенсивно» продолжить рассмотрение Избирательного кодекса.

«На этой неделе мы продолжим рассмотрение правок к кодексу. Вы знаете, что их большое количество, более 4 тыс. Нам очевидно нужно будет идти более интенсивно, чем ранее… Надеюсь, мы активней будем рассматривать правки», – сказал Парубий.

Напомним, ранее спикер анонсировал принятие Избирательного кодекса во втором чтении и в целом до 14 июля.