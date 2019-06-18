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В России снова упал рейтинг нацлидера Путина

Sergey Elkin, Russland

Новая методика социологических исследований, которая ранее позволила повысить упавший рейтинг нацлидера Путина дала сбой.

Рейтинг нацлидера России Владимира Путина снизился, несмотря на новую методику проведения опроса, который проводит Всероссийский центр изучения общественного мнения, сообщает «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ).

По результатам исследования ВЦИОМ, проведенного с 3 по 9 июня, о доверии Путину заявили 71,7% респондентов, в то время как неделей ранее президенту РФ доверяли 72,4% опрошенных.

О недоверии Путину заявил каждый четвертый участник опроса – по сравнению с предыдущей неделей этот показатель незначительно, но вырос.

Напомним, что в мае «Всероссийский центр изучения общественного мнения» изменил методику измерения рейтинга доверия к нацлидеру России Владимиру Путину, после чего этот показатель вырос с 30,5% до 72,3%.

Социологи стали по-другому проводить соцопрос после того, как рейтинг Путина упал до исторического минимума.

В марте 2019 года социологи сообщали, что уровень доверия россиян нацлидеру РФ Владимиру Путину снизился до 32%.

До этого фиксировали падение рейтинга Путина до самого низкогопоказателя за 15 лет его президентства.

Источник ВЦИОМ
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