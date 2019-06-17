Плахотнюк покинул Молдову из-за возвращения лидера пророссийских сил Усатого

Лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, который покинул страну после потери власти, пообещал вскоре вернуться. По словам Плахотнюка, он выехал за рубеж, чтобы обезопасить себя и свою семью, пишет «Newsmaker» со ссылкой на Facebook политика.

Он написал, что одна из причин его отъезда за рубеж – необходимость обезопасить семью.

«Моей семье нужно больше, чем когда-либо, чтобы я был рядом столько, сколько нужно, чтобы пройти через эти события и чувствовать себя в безопасности. Это мое право – принять все меры, чтобы защитить себя, мою семью или близких людей», – подчеркнул лидер Демпартии.

În opoziție, dar la fel de puternici! Asta descrie în puține cuvinte spiritul echipei Partidului Democrat, o echipă… Geplaatst door Vlad Plahotniuc op Maandag 17 juni 2019

При этом он заявил, что скоро вернется, чтобы стать активной оппозицией и не допустить захвата Молдовы «группами интересов извне страны».

«Молдаване должны руководить изнутри, а не из-за рубежа. Молдова должна быть свободной и независимой, а не становиться придатком другой страны или территории», – написал Плахотнюк.

По словам Плахотнюка, решение отдать власть было принято еще во вторник, 11 июня, но до пятницы демократы ждали диалога от трех других партий, но из-за того, что другие партии на диалог не согласились, демократы приняли это решение, чтобы не усугублять кризис. Глава ДПМ отметил, что они не держались за власть, но хотели, чтобы на их место «пришли другие политики, которые бы действовали так же независимо, как Демпартия, а не как марионетки иностранных сил».

«Те, кто сейчас в эйфории, скоро проснутся в реальности, когда они будут искать помощь даже в Демпартии, чтобы выйти из этого капкана. Мы будем готовы помочь выбраться, но не простим способ, которым Молдову и ее граждан поставили в рискованную ситуацию», – добавил Плахотнюк

В завершении он указал на то, что «он на баррикадах».

«Вернусь в страну как можно скорее, после того как моя семья будет в безопасности», – резюмировал лидер Демпартии.

Напомним, что около недели в Молдове было два правительства – старое во главе с представителем ДПМ Павлом Филипом и новое, сформированное новым большинством ПРСМ-ACUM. 14 июня правительство Филипа согласилось уйти в отставку.

Отметим, что после смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской «Нашей партии» Ренато Усатый. Как сообщает NewsMaker, он приехал в страну на КПП «Скулень» со стороны Румынии. Его сразу задержали в связи с ранее предъявленными обвинениями и доставили в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Некоторое время Усатый провел на допросе, после чего вышел из здания и сообщил, что прокуратура отменила ордер на арест, но возложила на него обязанность являться по первому требованию.

«С отъездом Плахотнюка ситуация начала меняться каждый день, и мы видим, что появляются какие-то проблески. К сожалению, для этого пришлось провести больше двух лет вдали от вас», – сказал Усатый сторонникам на митинге возле прокуратуры.

Усатый покинул Молдову в конце сентября 2016 года, а 24 октября того же года суд в Кишиневе выдал ордер на его арест. Прокуратура обвинила его в мошенничестве и покушении на убийство банкира Германа Горбунцова. Суд также объявил Усатого в розыск.

Последние несколько месяцев Усатый находился за пределами России, он проходил лечение и жил в Европе. На своих страницах в соцсетях ранее он сообщал, что находится в Германии. Согласно данным онлайн-базы министерства внутренних дел России, его разыскивают там в связи с уголовным делом.

Напомним, что на этой неделе Демократическая партия Молдовы, которая находилась у власти в последние годы, была вынуждена уйти в оппозицию после формирования большинства Партии социалистов Республики Молдова и блока ACUM.