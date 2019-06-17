Геращенко раскритиковала Гройсмана за высказывания в адрес Порошенко и Тимошенко

Премьер-министр Гройсман выступил с критикой в адрес политиков и их политических сил. Геращенко раскритиковала Гройсмана за его публичные заявления.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что «старые» партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко должны отойти в прошлое. Первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире телеканала «Прямий» раскритиковала премьер-министра Владимира Гройсмана за эти заявления.

«Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здорового ума от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой», – отметила Геращенко.

Она призвала всех политиков демократического лагеря помнить о том, что сто лет назад, амбиции и распри уничтожили шанс Украины на независимость.

«И вот некоторые политики, чувствуется, диплом имеют, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления – измена политической команде, которая была причастна к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере», – сказала Геращенко.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что «старые» партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко должны отойти в прошлое, так как не использовали свой шанс для принятия стратегически важных решений для Украины.

«Старые партии, такие как БПП, «Батьківщина», должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали. У украинцев сейчас есть большая надежда. Моя команда готова на практике реализовать все ожидания людей», – заявил он в интервью «Фактам недели» на «ICTV».

Гройсман считает, что его партия «Украинская стратегия» – не такая. Он считает свою команду, в которую вошли министры Лилия Гриневич, Александр Саенко, Евгений Нищук, Павел Петренко, молодой и профессиональной.

«Было бы хорошо, чтобы в парламент вошли новые партии. Есть «Слуга народа», «Голос», есть партия «Украинская стратегия Гройсмана», которая объединяет профессионалов. Если там есть мечта, а там голос, то моя команда сделает все, чтобы реализовать на практике те наработки, которые есть», – добавил премьер.

Напомним, что в январе 2019 года Гройсман поддержал выдвижение Порошенко на второй срок. На досрочные выборы в Верховную Раду премьер-министр ведет собственную политическую силу «Украинская стратегия».