В понедельник Киев накрыла волна ложных минирований

Неизвестные лица 17 июня сообщили о минировании целого ряда объектов в Киеве. Утром поступил анонимный звонок о минировании станции метро «Олимпийская», после чего станцию закрыли на вход и выход, сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Киевский метрополитен» в Facebook.

Проверка, которая продолжалась около 50 минут, не обнаружила взрывоопасных предметов, и «Олимпийская» возобновила работу в обычном режиме.

Увага! Станцію «Олімпійська» відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Geplaatst door КП "Київський метрополітен" op Maandag 17 juni 2019

Через некоторое время поступило о сообщение о минировании «Печерской», станцию тоже закрыли на вход и выход для проверки и, как и на «Олимпийской», ничего не нашли.

Увага! Станцію «Печерська» відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Geplaatst door КП "Київський метрополітен" op Maandag 17 juni 2019

Также из-за информации о взрывчатке пришлось временно закрыть Музей народной архитектуры и быта Украины (Пирогово).

По данным паблика «Киев Оперативный» спасатели ГосЧС также получили письмо о минировании посольства США, Австралии и нунциатуры Ватикана, одной из школ, ресторана и киевских музеев.

Черговий лист про замінування надійшов на пошту #ДСНС. На цей раз: -Посольство США -Ресторан «Шато»-Станція метро… Geplaatst door Киев Оперативный op Maandag 17 juni 2019

Напомним, что 10 июня из-за сообщений о минировании в Киеве закрывали «Печерскую», «Олимпийскую», «Теремки», «Театральную» и «Золотые ворота». В целом в тот день в Национальную полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины.