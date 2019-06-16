Московский патриархат готовит низложение Константинопольского патриарха Варфоломея

Русская православная церковь предпринимает шаги направленные на низложение патриарха Варфоломея, за то что он дал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Не смирившись с потерей канонической территории Украины, Московский патриархат предпринимает шаги направленные на низложение и извержение из священного сана патриарха. Для этих целей используется российское церковное влияние в Антиохийском патриархате, сообщает группа «Информационное Сопротивление».

Недавно в сети появилось заявление епископа Ерзумського Кайса, викария Антиохийского патриарха, который считает, что Православные Церкви могут собраться на Всеправославный собор без участия Патриарха Варфоломея, с целью устранения последнего, сообщает паблик «Духовний Фронт України» в социальной сети Facebook.

По мнению иерарха, Патриарх Варфоломей совершил ошибку даровал Томос об автокефалии для ПЦУ, поэтому теперь ради мира в Церкви его могут низложить и извержение из священного сана патриарха.

«На самом деле подобные заявления, раз свидетельствуют, что Москва реализует план перехвата первенства в Православном мире. Ради этого она манипулирует амбициями Почетного Патриарха Филарета и пытается расколоть ПЦУ, для того чтобы дискредитировать Вселенского Патриарха Варфоломея и фактически занять его историческое место в Православии», – комментирует случившееся редакция группы «Информационное Сопротивление».

Напомним, что не смотря на прямой запрет Киевской митрополии почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет созывает собор от имени ликвидированного Киевского патриархата.