Московский патриархат готовит низложение Константинопольского патриарха Варфоломея

Русская православная церковь предпринимает шаги направленные на низложение патриарха Варфоломея, за то что он дал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Не смирившись с потерей канонической территории Украины, Московский патриархат предпринимает шаги направленные на низложение и извержение из священного сана патриарха. Для этих целей используется российское церковное влияние в Антиохийском патриархате, сообщает группа «Информационное Сопротивление».
Недавно в сети появилось заявление епископа Ерзумського Кайса, викария Антиохийского патриарха, который считает, что Православные Церкви могут собраться на Всеправославный собор без участия Патриарха Варфоломея, с целью устранения последнего, сообщает паблик «Духовний Фронт України» в социальной сети Facebook.
По мнению иерарха, Патриарх Варфоломей совершил ошибку даровал Томос об автокефалии для ПЦУ, поэтому теперь ради мира в Церкви его могут низложить и извержение из священного сана патриарха.
«На самом деле подобные заявления, раз свидетельствуют, что Москва реализует план перехвата первенства в Православном мире. Ради этого она манипулирует амбициями Почетного Патриарха Филарета и пытается расколоть ПЦУ, для того чтобы дискредитировать Вселенского Патриарха Варфоломея и фактически занять его историческое место в Православии», – комментирует случившееся редакция группы «Информационное Сопротивление».
Geplaatst door Духовний Фронт України op Zondag 16 juni 2019
Напомним, что не смотря на прямой запрет Киевской митрополии почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет созывает собор от имени ликвидированного Киевского патриархата.