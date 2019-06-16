В полиции считают утечку газа причиной мощного взрыва в Киеве
В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв. Разрушены три кирпичных гаража, повреждена газовая труба.
Столичная полиция назвала вероятную причину взрыва в гараже в центре Киева, сообщает пресс-служба ведомства.
«Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел предположительно от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца гаража и устанавливают точную причину взрыва», – говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Вечером 15 июня в центре Киева на Тургеневской улице произошел взрыв в кирпичном гараже во дворе дома №16.
Как сообщала пресс-служба ГосЧС, причина на момент начала разбора завалов взрыва не была установлена. В результате происшествия были полностью разрушены три гаража, повреждена газовая труба, выбито стекло окон лестничной площадки и квартир в соседнем доме.
Погибших и травмированных не было, но работы по разбору завалов закончились только к 14.00 16 июня.
На месте происшествия было задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 70 человек, в том числе от главного управления ГосЧС Украины в гКиеве – 7 единиц основной и специальной техники и 53 человек личного состава; от Киевской службы спасения – 2 единицы техники и 17 человек личного состава.
Для подъема бетонных плит использовали коммунальную инженерную технику.
Как рассказали «ТСН» местные жители, гаражи, где произошел взрыв, арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом.