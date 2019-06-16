В полиции считают утечку газа причиной мощного взрыва в Киеве

В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв. Разрушены три кирпичных гаража, повреждена газовая труба.

Столичная полиция назвала вероятную причину взрыва в гараже в центре Киева, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел предположительно от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца гаража и устанавливают точную причину взрыва», – говорится в сообщении.

Днем на месте взрыва. Днем на месте взрыва. Днем на месте взрыва. Пред 1 из 3 След

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Вечером 15 июня в центре Киева на Тургеневской улице произошел взрыв в кирпичном гараже во дворе дома №16.

Как сообщала пресс-служба ГосЧС, причина на момент начала разбора завалов взрыва не была установлена. В результате происшествия были полностью разрушены три гаража, повреждена газовая труба, выбито стекло окон лестничной площадки и квартир в соседнем доме.

Разбор завалов ночью на месте взрыва. Разбор завалов ночью на месте взрыва. Разбор завалов ночью на месте взрыва. Разбор завалов ночью на месте взрыва. Разбор завалов ночью на месте взрыва. Пред 1 из 5 След

Погибших и травмированных не было, но работы по разбору завалов закончились только к 14.00 16 июня.

На месте происшествия было задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 70 человек, в том числе от главного управления ГосЧС Украины в гКиеве – 7 единиц основной и специальной техники и 53 человек личного состава; от Киевской службы спасения – 2 единицы техники и 17 человек личного состава.

Для подъема бетонных плит использовали коммунальную инженерную технику.

Как рассказали «ТСН» местные жители, гаражи, где произошел взрыв, арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом.