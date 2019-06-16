Искандеры больше не смеются: санкции США оставят без работы 40 тыс сотрудников ГАЗа

Сотрудники компании ГАЗ провели акцию протеста против санкций напротив посольства США в Москве. В ней приняли участие 30 человек. Они пришли с плакатами на русском и английском языках: «Не дави на ГАЗ», «Под санкциями – ГАЗ, мы и наши семьи», «400 тысяч жертв Соединенных Санкций Америки» и другими, передает российское агентство «РБК».

В случае вступления в силу 6 июля новых санкции США против группы ГАЗ Олега Дерипаски, американские компании должны будут прекратить любые отношения с российским предприятием. Рабочие ГАЗа утверждают, что в этом случае завод остановит конвейер.

«Если санкции вступят в силу, это значит, что комплектующие мировых производителей перестанут к нам поступать. А сегодня автомобили ГАЗ собираются из высококачественных узлов и деталей мировых производителей», – рассказал РБК председатель рабочего совета группы ГАЗ Евгений Морозов.

В начале 2019 года немецкая компания Mercedes прекратила сборку своей модели Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

«В результате сотрудники практически уже остались без работы. Конечно, пока внутреннее перераспределение идет, но после [вступления в силу] санкций США те компании, с которыми мы уже наладили сотрудничество, могут уйти. И это повлияет на рабочие места», – отметил Морозов.

«Если санкции вступят в силу, не будет поставок, это будет парализация, конвейер встанет. А наше предприятие собирает машины скорой помощи, детские автобусы», – рассказала корреспонденту «РБК» специалист по экономике группы компаний ГАЗ Любовь Железнова.

Акция напротив посольства продолжалась около часа. Затем рабочие передали в посольство письмо, адресованное послу США в России Джону Хантсману.

«Остается меньше месяца до 6 июля 2019 года, когда санкции вступят в силу, и мы должны сообщить вам: это будет катастрофа для 40 тыс. рабочих группы ГАЗ и для 400 тыс. человек, работающих на производственных объектах наших поставщиков и партнеров в России. Если санкции вступят в силу, производственный процесс на конвейере остановится, мы потеряем работу и средства, чтобы жить и кормить наши семьи», – говорится в письме, с которым ознакомился корреспондент «РБК».

«РБК» обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и к представителю американской дипмиссии в России Андреа Калан.

Группа ГАЗ входит в холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски. С апреля 2018 года сам миллиардер, группа ГАЗ и еще ряд принадлежащих ему активов находятся под санкциями Минфина США. Сроки вступления в силу санкций против группы ГАЗ до этого уже несколько раз переносились. В середине октября вице-премьер Дмитрий Козак и Джон Хантсман обсуждали пути вывода группы из-под американских санкций.

Напомним, что новые санкции против России вводятся за вмешательство во внутренние дела США, и за оккупацию Крыма и Донбасса.