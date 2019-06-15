Филарет проигнорировала предупреждение Православной церкви Украины и собирает собор

Почетный патриарх Филарет проигнорировал предупреждение Киевской митрополии Православной церкви Украины и разослал приглашения на собор Киевского патриархата. Профильное издание «Cerkvarium» опубликовало одно из приглашений, датированное 14 июня.

«Приглашаю Вас принять участие в Поместном Соборе Украинской Православной Церкви Киевкого Патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11 часов», – говорится в тексте приглашения.

ПЦУ ранее заявила, что проведение собора Киевского патриархата будет означать «церковное разделение и отделение организаторов и участников собрания от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями».

Напомним, в начале мая стало известно, что Филарет до сих пор считает себя патриархом УПЦ КП, продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать. 28 мая издал новый указ от имени УПЦ Киевского патриархата, запретив священнослужение ректору Киевской православной богословской академии протоиерею Александру Трофимлюку.

29 мая предстоятель ПЦУ Епифаний объявил документы, издаваемые от имени Киевского патриархата и «вносящие смуту среди клира города Киева», недействительными.

В ПЦУ также показали видео с собора УПЦ КП 15 декабря 2018 года, на котором Филарет лично подписывает решение о роспуске Киевского патриархата. Но Филарет и его сторонники отказались признать это поместным собором, а подписанный документ – действительным.

После этого стало известно, что Филарет созывает поместный собор Киевского патриархата на 20 июня.

Филарет управляет приходами Киевской епархии в составе поместной Православной церкви Украины.