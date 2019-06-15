После перехода телеканала «ZiK» под контроль Медведчука журналисты начали массово увольняться

С телеканала «ZiK» начали уходить журналисты. О своем увольнении сообщили Кипиани, Недзельський, Мовчан, Рахманин, а также главред сайта и гендиректор медиахолдинга ZIK.

Журналисты начали уходить с телеканала «ZiK», владельцем которого стал депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.

О своем решении уйти с телеканала сообщил телеведущий Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook.

«По дороге на презентацию книги «Дело Василия Стуса» узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более шести лет выходила программа «Историческая правда-«ZiK». Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук – это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего», – написал он.

Дорогою на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався новину, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому… Geplaatst door Вахтанг Кіпіані op Vrijdag 14 juni 2019

Журналист Роман Недзельський также заявил в Facebook, что увольняется, а завтра, 15 июня, выйдет последний выпуск его программы «Детали».

«Официально – телеканал «ZiK» теперь принадлежит Медведчуку. А я – завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника «Детали» и иду искать работу. Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, потому что официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция», – сообщил Недзельський.

Офіційно – телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я – завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду… Geplaatst door Roman Nedzelskiy op Vrijdag 14 juni 2019

Главный редактор сайта «ZiK» Татьяна Вергелес также сообщила в Facebook о своем увольнении.

«Мой «ZiK» закончился. Увольняюсь», – написала она.

Мій ЗІК закінчився. Звільняюся. Geplaatst door Тетяна Вергелес op Vrijdag 14 juni 2019

Об увольнении с телеканала сообщили также гендиректор медиахолдинга «ZiK» Игорь Туркевич.

«Причины, я думаю, понятны», – сказал Туркевич в комментарии изданию «Детектор медиа».

Руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, а так же журналист телеканала «ZiK» Сергей Рахманин сообщили о своем увольнение на страницах в Facebook.

«За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, купил ли Медведчук «ZiK». И это всегда было неправдой. Но вот это произошло – Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец «ZiK». Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу», – сообщила Ольга Мовчан.

Мовчан об увольнение с ZIK Geplaatst door Crazy News UA op Zondag 16 juni 2019

«Вынужден прекратить сотрудничество с каналом «ZiK». Причины понятны. Спасибо коллегам за плодотворное сотрудничество», – написал Сергей Рахманин.

Рахманин об увольнение с ZIK Geplaatst door Crazy News UA op Zondag 16 juni 2019

Напомним, вчера стало известно, что «ZiK» перешел под контроль соратника Медведчука Козака. Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от «Оппозиционного блока».

Сейчас он баллотируется в первой десятке «Оппозиционной платформы За жизнь».

Ранее «ZiK» принадлежал семья львовского бизнесмена Петра Дыминского, который скрывается за границей в связи с угрозой уголовного преследования за ДТП со смертельным исходом.