Сечин намерен захватить полный контроль над транзитом нефти из России, – эксперт

За диверсией с вбросом хлорорганики на нефтепроводе «Дружба» стоит «Роснефть» Игоря Сечина, нацелившегося на захват контроля над «Транснефти» Николая Токарева. Все это связано с серьезными долговыми проблемами «Роснефти».

Инцидент с загрязненной дихлорэтаном российской экспортной нефтью не является отдельно взятым досадным случаем или диверсией малых нефтяных трейдеров, как уверяют российские чиновники. Глава «Роснефти» Игорь Сечин нацелен на захват монопольного российского оператора транзита нефти – компании «Транснефть», находящейся под управлением Николая Токарева, пишет в своей статье на страницах издания «Зеркало Недели» президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар.

Эксперт отмечает, что сразу после первых сообщений о «техническом инциденте» на нефтепроводе «Дружба» стало понятно, что причина этой проблемы имеет «глубинный характер». Теперь уже очевидно, что 5 млн тонн некондиционной нефти в системе трубопроводов не могли дать малые компании, это – следствие деятельности крупной российской корпорации действующей на рынке нефти и нефтепродуктов.

«А кто им является? Прежде всего еще одна любимая, рядом с «Газпромом», игрушка Путина – «Роснефть», крупнейшая не только в нефтегазовом секторе, а вообще крупнейшая в России компания. Она обеспечивает 40% общего российского нефтяного экспорта», – пишет в своей статье Гончар.

Эксперт подчеркивает, что некондиционная нефть, полученная из истощенных месторождений Уральско-Поволжского региона России, хищническая эксплуатация которых осуществляется, в том числе и «Роснефтью», накапливалась в резервуарах в немалых объемах и раньше. Обычно ее подмешивали в поток с кондиций ной нефтью, и она шла себе на экспорт. Хотя при этом содержание в сырье хлорорганики фиксировалось, однако не в той концентрации, которая представляла опасность.

«Вдруг «Роснефти» срочно понадобились деньги. Причем немалые. Оказывается, что наибольшая и самая богатая компания России живет в долг. Корпоративная задолженность за последние 15 лет выросла в 44 раза и составила на начало 2019 более 63,3 млрд долларов (44 трлн рублей)! В первом квартале текущего года «Роснефти» удалось сократить его на 12%, но в течение следующих 12 месяцев она должна вернуть кредиторам более 11 млрд долларов», – отмечает эксперт.

Кроме этого, компания понесла серьезные потери в Венесуэле, спасая свои многомиллиардные проекты в этой стране и помогая Кремлю спасать режим Николаса Мадуро, финансируя не только «повара Путина» Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнера», но вложившая огромные средства в нефтедобычу в этой стране. Ко всему этому прибавилось еще и то, что цены на нефть на мировых рынках пошли вниз, и хотя периодически они подпрыгивают, однако общую тенденцию движения к снижению это не меняет.

«Поэтому денег не хватает, формула Медведева «… но вы держитесь!» не работает, долги нужно возвращать», – отмечает эксперт.

Гончар отмечает, что Резервный фонд в 2018-м полностью пошел именно на покрытие бюджетного дефицита, и в результате фонд был ликвидирован. Остался только Фонд национального благосостояния, который 10 лет назад был объем средств, эквивалентный 7,7% ВВП, а теперь на своих счетах 58,74 млрд долларов, что составляет 3,6% ВВП России.

«При таких обстоятельствах руководство «Роснефти» срочно распорядилась отгрузить на экспорт все, что может течь по трубам. Тем более что разгребать «инцидент» «Транснефть», которую Игорь Сечин давно хочет инкорпорировать в свою империю. Поэтому и произошел «беспрецедентный случай», на самом деле – мощный проявление кризиса ресурсно-ориентированной экономики России, где нефтяные компании являются кормушками Кремля и лояльного олигархата, и все меньше с той кормушки поступает в бюджет», – пишет Гончар.

Напомним, что в конце апреля в нефти прокачиваемой через нефтепровод «Дружба» было обнаружено опасно высокое содержание хлорорганики. По обнародованным оценкам загрязнению подверглось от 4 до 5 млн тонн нефти.

Президент российской «Транснефти» Николай Токарев на встрече 30 апреля с нацлидером Российской Федерации Владимиром Путином заявил, что за грязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» несет ответственность частное предприятие «Самаратранснефть-терминал» в Самарской области. В компании, которую обвиняют в загрязнение нефти, заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

Изобретатель яда «Новичок» Вил Мирзаянов предупредил, что из-за фактической диверсии с вбросом хлорсодержащих органических веществ в нефтепровод «Дружба» его необходимо демонтировать. В первую очередь это связано с сильнейшим ядом – диоксином.