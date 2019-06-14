Садовый опровергает заявление Вакарчука об отсутствии договоренностей политсил на выборах

Лидер партии «Самопоміч» Андрей Садовый озадачен опровержением партией «Голос» информации о договоренностях политсил. Он прокомментировал заявление партии «Голос» об отсутствии договоренностей с какими-либо партиями на своей странице Facebook.

Садовый рассказал, что 13 июня Святослав Вакарчук звонил ему после ток-шоу «Право на власть» и предлагал встретиться.

«Предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Слава будет с концертом», – пояснил глава «Самопомощи».

Он также заявил, что активисты обеих партий уже начали сотрудничество в Ровно.

«Еще раньше я предложил проукраинским неолигархическим партиям согласовать хотя бы мажоритарщиков. Особенно там, где можно дать бой местным «баронам». Не дожидаясь наших договоренностей наверху, наши активисты на местах уже начали действовать совместно, например в Ровно», – отметилСадовый.

«А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook то моргни», – обратился Садовый к Вакарчуку.

Що це?Вчора після ефіру програми «Право на владу» мені зателефонував Святослав Вакарчук і запропонував зустрітись, аби… Geplaatst door Андрій Садовий op Vrijdag 14 juni 2019

Напомним, накануне Садовый заявил, что предложит лидеру партии «Голос» Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах на выборы в Верховную Раду, политики обсудят это в ближайшее время.

В конце мая Вакарчук заявлял, что его партия не собирается объединяться с другими политическими брендами.