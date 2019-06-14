Яценюк прокомментировал заявлениях Бойко и Медведчука о скидках на газ из России

Яценюк напомнил, что у Украины уже были «скидки» на газ из России, и в результате Россия оккупировала Крым. Экс-премьер-министр подчеркнул, что Украина покупает газ исключительно в Европе на прозрачных условиях сделок.

Лидер «Народного Фронта» Арсений Яценюк прокомментировал заявления Юрия Бойко и Виктора Медведчука о том, что они достигли договоренностей о скидке на газ в России. Яценюк рассказал об этом в интервью Дмитрию Гордону.

«Они поехали привезти скидку 25% на газ. Можно без скидок? Мы уже имели «скидку» на газ от России по Харьковским соглашениям. В результате этого мы потеряли Крым, ведь Россия поставила тогда условие – продолжение пребывания российской военной базы Черноморского флота на территории Украины… Известные «спасатели Украины» Бойко и Медведчук в очередной раз поехали в РФ. Потому что их предыдущий визит к Медведеву добавил им 1 или 2% рейтинга», – отметил он.

Яценюк также рассказал, что до 2014 года украинские премьеры и президенты «на Новый год приезжали не по елку, а под российский «Газпром», на коленях там ползали и выпрашивали газовый контракт».

«Мы сказали: нет, так больше не будет. теперь мы покупаем газ только у европейцев, только по прозрачной формуле, только по прозрачной цене», – подчеркнул лидер «Народного Фронта».

Яценюк вспомнил о своих переговорах в 2014 году как главы правительства с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером в Киеве: «Я говорю: мы с вами все обязательно подпишем. Только вы сначала верните деньги, которые мы вам переплатили. А после этого мы с вами подпишем новое соглашение».

После отказа, по его словам, он заявил Миллеру, что Украина будет судиться с «Газпромом» и выиграет этот суд.

Яценюк напомнил, что в то время как премьер-министр с командой «Нафтогаза» занимался подготовкой иска в Стокгольмский арбитраж, он «вникал во все эти детали».

«Не верили, что мы выиграем суд. А я верил. Мы его выиграли – 4 миллиарда долларов. И еще и по транзитному контракту суд выиграем», – добавил политик.

Напомним, Бойко и Медведчук возглавляют список бывших «регионалов», которые идут на выборы в Верховную Раду от ОПЗЖ.

В начале июня они поехали в Санкт-Петербург, где встретились с Миллером. После переговоров они заявили, что «Газпром» готов предоставить Украине скидку на газ – 25%.