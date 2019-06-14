Медведчук фактически получил полный контроль над телеканалом «ZiK»

Депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку, стал владельцем телеканала «ZiK» (компании «Мост ТВ» и «ТРК «Новые коммуникации»), передает «Левый Берег».

Теперь ему принадлежит три канала: «112 Украина», «NewsOne» и «ZiK».

«Получив «ZiK», я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг «Новости», – говорится в заявлении Козака на сайте «112 Украина».

Раньше «ZiK» принадлежал семья львовского бизнесмена Петра Дыминского, который скрывается за границей в связи с угрозой уголовного преследования за ДТП со смертельным исходом.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от «Оппозиционного блока».

Сейчас он баллотируется в первой десятке «Оппозиционной платформы За жизнь».