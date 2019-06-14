Россию уличили во вмешательстве в выборы депутатов Европарламента

Россия активно распространяла дезинформацию о выборах, добивалась снижения явки избирателей и проводила другие информационные спецоперации в ходе предвыборной компании в Европе.

Связанные с Россией лица пытались повлиять на ход выборов в Европейский парламент, сообщает издание «Financial Times».

Издание ссылается на отчет Еврокомиссии, в котором отмечается, что злоумышленники пытались предпринять широкомасштабные попытки ввести избирателей в заблуждение и снизить явку.

«Собранные доказательства свидетельствуют о продолжении последовательной дезинформационной деятельности российских агентов, направленной на подавление явки избирателей и оказание влияния на их предпочтения», – цитирует «Financial Times» отчет.

По данным издания, в отчете не содержится сведений, кто именно координировал попытки вмешательства, однако указано на изменение тактики организаторов. Вместо «масштабных операций на цифровых платформах» теперь проводятся «локальные операции», которые труднее выявить.

Примером таких операций, направленных на снижение явки, по данным «Financial Times», эксперты считают распространение материалов, описывающих подконтрольность Европарламента группам лоббистов и его бесполезность. Повлиять на настроения избирателей злоумышленники, по данным экспертов, пытались, вбрасывая в социальные сети информацию об упадке моральных ценностей в ЕС (в качестве примера, в частности, упоминался пожар в соборе Парижской богоматери), а также обвиняя в коррупционном скандале в Австрии спецслужбы Германии и Испании.

«Существует постоянная тенденция использования злоумышленниками дезинформации для пропаганды экстремистских взглядов и поляризации споров, в том числе путем необоснованных нападок на ЕС», – цитирует «Financial Times» документ.

По данным издания, до конца года Еврокомиссия планирует оценить целесообразность ужесточения регулятивных мер, направленных на противодействие распространению дезинформации в соцсетях.

Выборы в Европарламент прошли 23-26 мая. По итогам выборов позиции в парламенте усилили правые популисты и националисты, а также евроскептики.