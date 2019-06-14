Украинским дипломатам необходимо активней работать в России

Украине необходимо пересмотреть вопрос участия своих дипломатов в российских мероприятиях, с целью использовать любую возможность, чтобы все время подчеркивать позицию Украины во всех вопросах взаимоотношений двух стран.

Российские дипломаты в Украине не только участвуют в работе различных международных форумов, семинаров, презентаций докладов, но и активно навязывают российское «прочтение» документов, относящихся к оккупированному Донбассу и Крыму, сообщает на своей странице в Facebook руководитель отдела «Мир» издания «Левый Берег» Игорь Соловей, приводя скрин другого сообщения.

На состоявшейся недавно в Киеве презентации квартального отчета Международной мониторинговой миссии ООН по правам человека, слово взял сотрудник российской дипмиссии в Украине, который возмутился насчет используемой в докладе терминологии по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Он озвучил в качестве «контраргументов» основные положения российской пропаганды касающиеся оккупированного Крыма.

«Россияне не прячась «качают» свои права в Киеве – уже напрямую, даже не из-за своих ватных адептов, а дипломаты посольства ходят по мероприятиям, продвигают свою позицию и месседжи», – говорится в сообщении.

При этом в сообщении подчеркивается, что Украина в подобных ситуациях сохраняет «режим молчания», полностью игнорируя аналогичные мероприятия в России. Фактически во внешнеполитическом ведомстве Украины существует прямой приказ игнорировать все подобные тематические мероприятия украинскими дипломатами в России.

«При этом нашим дипломатам в РФ участвовать в публичных тематических мероприятиях: конференциях, пресс-конференциях и т.п. рекомендуется (читай – приказано) игнорировать», – отмечает Соловей.

Журналист-международник настаивает на том, что данное положение вещей необходимо кардинально менять. Украине необходимо использовать все возможности, включая работу непосредственно в «логове врага», чтобы доносить и продвигать свою позицию по всем вопросам украинско-российских отношений.

«С такой «позицией страуса» далеко не продвинемся в отстаивании наших интересов. «Немую» позицию украинских дипломатов в РФ надо пересматривать», – резюмирует Соловей.

Росіяни не ховаючись "качають" свої права в Києві – вже напряму, навіть не через своїх ватних адептів, а дипломати… Geplaatst door Solovey Igor op Vrijdag 14 juni 2019

Напомним, что недавно нацлидер России Владимир Путин заявил о «неизбежном восстановлении отношений между Россией и Украиной». Ранее нацлидер сказал о том, что Украины «никогда не существовало».