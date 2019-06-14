СБУ установила всех исполнителей теракта против военно самолета в 2014 году над Луганском

СБУ заявила о причастности ЧВК «Вагнера» к крушению Ил-76 над Луганском. Трагедия произошла пять лет назад.

Служба безопасности Украины установила причастность Кремля к крушению украинского военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло пять лет назад в небе над Луганском, говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

«Пять лет назад 14 июня 2014 в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки (ГРУ) сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Ил-76. В той страшной катастрофе погибли 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как «частная военная компания» Вагнера», – указали в СБУ.

Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны. Исполнители убийства украинских воинов – Дмитрий Уткин, Андрей Гуральов и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами – Орденами Мужества.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июня 2014 террористы сбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибли 49 человек, включая 40 десантниками 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.