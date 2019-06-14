Пресс-службу «Слуги народа» возглавит человек из УКРОПа

Эксперты считают, что олигарх Игорь Коломойский объединяет политические активы.
Руководитель пресс-службы УКРОПА Евгения Кравчук перешла работать в партию «Слуга народа», заявила она сама на своей странице в Facebook сменив изображение обложки в своем аккаунте.
Ранее Кравчук объявила об окончании работы в УКРОПе.
Как известно, УКРОП полностью финансировался олигархом Игорем Коломойским. В этих парламентских выборах партия участия не принимает, члены партии разбежались по другим политпроектам или идут по мажоритарке.
Geplaatst door Yevheniya Kravchuk op Donderdag 13 juni 2019
В тоже время в партии «Слуга народа» постоянно отмежовываются от связи с Коломойским. По мнению эксперторв, кадровое назначение Кравчук может означать слияние двух политпроектов Коломойского в один.