Пресс-службу «Слуги народа» возглавит человек из УКРОПа

Руководитель пресс-службы УКРОПА Евгения Кравчук перешла работать в партию «Слуга народа», заявила она сама на своей странице в Facebook сменив изображение обложки в своем аккаунте.

Ранее Кравчук объявила об окончании работы в УКРОПе.

Как известно, УКРОП полностью финансировался олигархом Игорем Коломойским. В этих парламентских выборах партия участия не принимает, члены партии разбежались по другим политпроектам или идут по мажоритарке.

В тоже время в партии «Слуга народа» постоянно отмежовываются от связи с Коломойским. По мнению эксперторв, кадровое назначение Кравчук может означать слияние двух политпроектов Коломойского в один.