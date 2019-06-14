СБУ раскрыла деятельность специального подразделения кибервойск России на Луганщине

Для проведения информационных операций с целью дестабилизации общественно политической обстановки в контролируемой Украиной части Донбасса военное командование оккупационных сил задействовало специальные внештатные подразделения агитаторов.

Сотрудники СБУ при выполнении возложенных на Службу задач по обеспечению информационной безопасности государства обнаружили очередные доказательства использования спецслужбами России социальных сетей в ущерб государственной безопасности нашей страны, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

«Оперативники спецслужбы задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом «2 АК» российских оккупационных войск в Луганске», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что внештатное подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечает за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации.

«Группа непосредственно подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ, получала от него задание, так называемые «темники» для подготовки и распространения фейковых материалов в СМИ и социальных сетях, регулярно отчитывалась перед российскими кураторами о проделанной работе. Подразделение также осуществлял сбор и анализ информации по руководству нашего государства и Вооруженных Сил Украины, военных подразделений, участвующих в операции Объединенных сил, украинских патриотов, их семей, экономической и политической ситуации на Луганщине», – подчеркивают в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области было закреплено представителя информационного подразделения, составлял так называемый «паспорт региона».

«Он имел отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять меры по дестабилизации ситуации, дискредитации власти и провоцирования социального недовольства», – сообщает пресс-служба.

Оперативники СБУ задокументировали попытки враждебного подразделения через инспирации протестных акций дестабилизировать ситуацию в Северодонецке в конце прошлого года. Также сотрудники СБУ обнаружили более пятидесяти фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались участниками группы для навязывания пользователям соцсетей прокремлевского точки зрения на события в Украине, фабрикации фейковых информации в пользу страны-агрессора.

«По материалам СБУ одного из информаторов осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах», – отмечается в сообщении.

Співробітники СБУ під час виконання покладених на Службу завдань із забезпечення інформаційної безпеки держави виявили… Geplaatst door Служба безпеки України op Vrijdag 14 juni 2019

В СБУ заявлили, что всех лиц, входивших в состав информационного подразделения, установлена. В рамках уголовного производства заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины жители Луганска, которая возглавляла группу.

Продолжаются следственные действия.