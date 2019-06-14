Резко снизилось число россиян считающих врагами США и Украину

Социологи констатировали резкое снижение числа россиян, считающих врагами США и Украину. Социологи подчеркивают, «часть людей уже устала от этой темы».

Доля россиян, которые считают врагами США и Украину, за год резко снизилась, пишет российское издание «Ведомости», ссылаясь на данные опроса «Левада-центра».

Согласно результатам опроса, в целом тройка главных «врагов» России остается прежней – США, Украина и Великобритания. Однако если раньше врагами США и Украину считали 78% и 49% опрошенных, то сейчас 67% и 40%.

По мнению директора «Левада-центра» Льва Гудкова, на Украине сейчас нет активных боевых действий, возросли надежды на нового президента Владимира Зеленского и на перезагрузку отношений, поэтому негатив снизился.

«Есть надежда и на улучшение отношений с президентом США Дональдом Трампом, в том числе потому, что люди устали от состояния мобилизации и ощущения угрозы войны – они хотят нормализации и надеются, что нынешнюю конфронтацию спустят на тормозах», – заявил он.

Кроме того, прошлым летом враждебность к США резко снизилась из-за пенсионной реформы, добавляет Гудков: «Логика у россиян по отношению к властям такая: вы лезете к нам в карман, вам не хватает денег на войну в Сирии, на перевооружение армии, вы решаете свои геополитические проблемы за наш счет – и это вызывает негодование».

Негатив по отношению к США и Украине уменьшился, потому что снизился интерес людей к геополитике – их больше волнуют цены и зарплаты, а не то, что происходит в мире, считает политолог Алексей Макаркин.

«Перенос интереса на внутриполитическую тематику привел к тому, что отношение к «традиционным врагам» стало мягче. Их все равно не любят, но часть людей уже устала от этой темы», – заявляет он.

Напомним, что в России после опубликования результатов свидетельствующих и рекордном снижении рейтинга нацлидера Владимира Путин изменили «методику обработки результатов соцопроса» и снова «подняли» упавший рейтинг.