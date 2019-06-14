«Слуга народа» допустили коалицию со Смешком

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» не считает своим союзником ни одной из «старых политсил», но при этом подчеркивают возможный союз с партией «Сила и честь» Игоря Смешко. Глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко рассказал о союзниках и конкурентах «Слуги Народа» в интервью «Украинской Правде».

«Смешко можно отнести к новым силам. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты», – отметил глава штаба.

По словам Корниенко, позиция его партии относительно «старых сил», таких как «Опоблок», «За жизнь» и «Батькивщина», а именно – не образовывать с ними союз, не изменилась.

«Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что с подобными силами союзов не будет. Он говорил о всех старых политсилах. Эта позиция в партии сохраняется», – отметил он.

Так же Корниенко особо отметил, что с «Голосом» Святослава Вакарчука – «за одно и тоже».

По его мнению, «Слуга народа» пересекается с «Голосом» «в некоторых регионах на Западе и немного в Киеве».

«Но мы не считаем их своими конкурентами, потому что мы за одно и то же. Вот на Востоке у нас конкуренты «Опоблок» и «За жизнь», – пояснил политик.

При этом он отметил, что возможность коалиции с «Голосом» еще надо обсуждать.

«Надо обсуждать, может ли она быть. Для начала надо посмотреть, кто зарегистрируется, так как не все понятно», – сказал Корниенко.

Напомним, что ранее глава штаба партии «Сила и Честь» Игоря Смешко журналист Дмитрий Гордон так же сказал о возможности коалиции со «Слугой народа» в будущей Верховной Раде.