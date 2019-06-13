В новой Верховной Раде «Сила и Честь» Смешко готова войти в коалицию со «Слугой народа»

Гордон говорит о том, что Смешко может стать премьер-министром от новой коалиции при президенте Зеленском.

Глава избирательного штаба партии «Сила и Честь» на внеочередных выборах в Верховную Раду Дмитрий Гордон заявляет о готовности этой политической силы сформировать в новом созыве парламента коалицию с партией «Слуга народа». Гордон сказал об этом в интервью интернет-изданию «Украинская правда», опубликованном в четверг.

«Если Владимир Зеленский (партия «Слуга народа») образует коалицию сам – хорошо. Если не будет хватать голосов – Игорь Смешко (лидер партии «Сила и честь») подставит плечо. Впрочем, Игорь Смешко подставит ему плечо в любом случае, потому что они близки по любви к Украине, по своим предпочтениям. Я еще раз говорю – опыт и молодость. Что может быть лучше?» – заявил глава избирательного штаба партии «Сила и Честь»

Он считает, что при президенте Украины Владимире Зеленском премьером мог бы стать Смешко.

«Я уверен, между прочим, что так и будет. Потому что я думаю, что коалицию образуют именно «Сила народа» … То есть «Слуга народа» и «Сила и честь». Коалиция будет называться «Сила народа». Неслучайно оговорился», – сказал глава штаба.

Как сообщалось, в первую пятерку списка партии «Сила и честь» вошли ее лидер, экс-глава СБУ Игорь Смешко, нардеп Елена Сотник (фракция «Самопомич»), глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров (фракция БПП) и еще один парламентарий от фракции «Самопомич» Иван Мирошниченко.

Согласно данным опроса, проведенного 6-9 июня социологической группой «Рейтинг» и обнародованного 12 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,3% респондентов. Погрешность репрезентативности исследования – не более 2,2%.