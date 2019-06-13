Смешко требует от Наливайченко через суд опровергнуть заявление о его причастности к отравлению Ющенко

Смешко требует от Наливайченко 1 грн в качестве возмещения морального ущерба за распространение недостоверной информации о нем.

Лидер партии «Сила и Честь», экс-глава Слава службы безопасности Украины Игорь Смешко подал иск в суд против бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с заявлением последнего о якобы причастности Смешко к «отравлению в 2004 году кандидата в президенты» Виктора Ющенко, говорится в сообщении на странице Смешко в Facebook.

Соответствующее заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации подано в Печерский районный суд г.Киева, отмечает пресс-служба партии.

«В своем заявлении Игорь Смешко просит суд признать недостоверной информацию, которую Наливайченко озвучил в эфире одного из украинских телеканалов, а также обязать ответчика выступить с опровержением», – сказано в сообщении.

В пресс-службе партии напоминают, в конце марта 2019 года Наливайченко в одном из ток-шоу заявил, что Смешко «должен быть в Генеральной прокуратуре и суде за причастность к отравлению кандидата в президенты».

«В качестве доказательства ложности этого заявления юристы Игоря Смешко приводят в иске письма Генеральной прокуратуры и главного следственного управления СБУ, в которых говорится, что Игорь Смешко никогда не был и не является стороной в уголовном производстве об отравлении Виктора Ющенко в 2004 году, подозрение в совершении этого преступления Игорю Смешко никогда не предъявлялось», – сказано в сообщении партии.

Ігор СМЕШКО подав позов проти Наливайченка і замовників чорного піару проти себе та партії "Сила і Честь""Що… Geplaatst door Смешко2019 Smeshko2019 op Donderdag 13 juni 2019

В исковом заявлении лидер партии «Сила и честь» в качестве возмещения морального вреда требует от Наливайченко символическую денежную компенсацию – 1 грн.

Наливайченко баллотируется в Верховную Раду по спискам партии «Батькивщина» (входит в первую пятерку).

Напомним, что Игорь Смешко намерен судится со всеми масс-медиа распространявшими фейки против него.