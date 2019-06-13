Обнародован список наиболее стабильные госпредприятия Украины

Всего было исследовано 50 украинских предприятий.

«Украэрорух», Мариупольский морской торговый порт и Администрация морских портов являются наиболее стабильными государственными предприятиями в Украине, свидетельствуют данные рейтинга Международного центра перспективных исследований, презентованного в Киеве 13 июня, сообщает «Интерфакс-Украина».

Результаты их исследования по итогам 2017 года размещены на сайте, созданном МЦПИ вместе с Институтом экономических и социальных реформ Словакии (INEKO).

Согласно рейтингу, в ТОП-10 предприятий также вошли: международный аэропорт «Львов», морской торговый порт «Пивденный», Одесский морской порт, полиграфический комбинат «Украина», международный аэропорт «Борисполь», ЧАО «Укргидроэнерго» и ПАО «Центрэнерго».

По словам аналитика МЦПИ Егора Кияна, госкомпании для участия в рейтинге отбирались по показателю «Общая стоимость активов». Данные брались с официальных сайтов компаний или путем запросов к ним на публичную информацию.

Напомним, что доходы крупных предприятий Украины в 2018 году выросли на 334 миллиарда.

100 крупнейших госкомпаний Украины по результатам 2017 года получили 44,4 млрд грн прибыли.