Нацполиция обнаружила в Киеве тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами

На Лысой горе в Киеве обнаружили тайник с арсеналом оружия и взрывчатки. Обнаружено два пакета боеприпасов, среди них 5 тротиловых шашек, 8 капсюль-детонаторов и 16 патронов 9 калибра.

В Голосеевском районе Киева, на Лысой горе правоохранители обнаружили тайник, в котором хранился арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов, сообщает пресс-центр Национальной полиции Киева.

«Два пакета с боеприпасами и взрывчаткой были спрятаны на Лысой горе. Схрон обнаружили детективы и участковые офицеры Голосеевского управления полиции совместно с сотрудниками управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве во время обследования территории», – говорится в сообщении.

В ходе обследования, из тайника изъяли 53 предмета: противопехотную мину, 5 тротиловых шашек разного веса, 100 г пластида, 2 взрывателя, 10 запалов к различным гранатам, 8 корпусов гранат, 16 патронов 9 калибра, 2 электродетонатора и 8 капсюль-детонаторов.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и задержания причастных к этому преступлению лиц.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, что 9 июня в киевской квартире 33-летнего местного жителя обнаружили арсенал оружия и наркопроизводство.

«В квартире мы нашли принадлежности для изготовления запрещенных средств, которые направили на проведение экспертных исследований. Предполагаем, что фигурант сам изготавливал и сбывал наркотики. Также правоохранители установили, что злоумышленник покупал оружие и боеприпасы в интернете и продавал через сайты наркотические вещества», – сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления Александр Дыбов.

Изъятые у киевлянина оружие, боеприпасы и наркотики. Изъятые у киевлянина оружие, боеприпасы и наркотики. Изъятые у киевлянина оружие, боеприпасы и наркотики. Изъятые у киевлянина оружие, боеприпасы и наркотики. Пред 1 из 4 След

Кроме наркотиков (каннабис, метамфетамин и фенилнинтропропен) полицейские изъяли арсенал оружия: корпус гранаты Ф-1 с запалом, около 300 патронов различного калибра, автомат Калашникова АКС-74, винтовки системы Мосина.

Задержанный киевлянин ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками.

Следователи готовят ему сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

После проведения соответствующих экспертиз будет предоставлена дополнительная квалификация действий правонарушителя, в частности относительно незаконного изготовления психотропных веществ и организации наркопритона.