Суд отложил на месяц рассмотрение апелляции на приговор Януковичу за госизмену

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что украинским военным на Донбассе не поступало команд о запрете на ответный огонь, рассказал он в интервью «BBC Украина».

Суд начал рассматривать апелляцию на приговор Януковича и сразу отложил заседание на месяц. Суд сообщил, что поступило шесть апелляционных жалоб, сообщают «Українськi Новини».

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу.

Заседание началось около 10:10. Суд сообщил, что поступило шесть апелляционных жалоб. Защита Януковича ранее заявляла, что подала пять апелляций на приговор.

Отмечается, что на заседании суд назначил для рассмотрения апелляции запасного судью, в связи с чем рассмотрение дело было отложено до 15 июля на 11:00.

Cуд определил, что 22 июля также состоится рассмотрение апелляции.

Напомним, 1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории России, совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен. В этом же году Янукович сбежал в Россию.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Согласно приговору, он признан виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны). Также экс-президент был оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

Прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. Защита просила суд его оправдать.

В апреле адвокат экс-президента Виктор Сердюк заявил, что Янукович хочет вернуться в Украину, после вступления в должность президента Владимира Зеленского.