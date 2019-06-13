Никто не отдавал никаких команд не стрелять в ответ на Донбассе, – Хомчак

Начальник Генштаба ВСК подчеркнул, что «ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст».

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что украинским военным на Донбассе не поступало команд о запрете на ответный огонь, рассказал он в интервью «BBC Украина».

«Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода – взводом, командир роты – ротой. У них никаких команд не отвечать нет», – заверил Хомчак.

«Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, что якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы», – добавил он.

Хомчак подчеркнул, что на переговорах речь в основном идет о том, чтобы не открывать огонь первыми.

«На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут. Не провоцировать – это все понимают, что этого делать не надо. Ведь уже сколько раз на высшем уровне принимали решение о прекращении огня, чтобы не вести огонь первыми. Но если по нам ведется огонь, то, конечно, как человек, который пять лет воюет, не будет отвечать?», – сказал начальник Генштаба.

Напомним, ранее представитель Украины Леонид Кучма на встрече в Минске предложил при составлении соглашения о введении режима тишины в районе боевых действий внести в него пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Кучма вышел из переговорного процесса в Минске в октябре 2018 года. 3 июня президент Владимир Зеленский снова назначил его вести переговоры с Россией по вопросам освобождения Донбасса и Крыма.