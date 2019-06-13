Барышевский суд отстранил от работы замглавы правления НБУ Рожкову

Решение суда пока не обнародовано и есть сомнения, что оно вообще существует. НБУ намерен опротестовать такое решение, если оно появится.

Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение, которое запрещает Екатерине Рожковой исполнять обязанности первого замглавы правления НБУ, сообщила пресс-служба НБУ.

Решение суда еще не обнародовано в реестре, и НБУ узнал о нем из письма физлица-участника судебного разбирательства.

«Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако пока что мы не получали и не присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке. Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы», – заявил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, что накануне стало известно о том, что суд Барышевки принял еще одно сомнительное решение о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp. Министр инфраструктуры Владимир Омелян намекнул, что за этим может стоять Игорь Коломойский, который связан с авиакомпанией МАУ.

Что касается Рожковой, то Коломойский неоднократно винил ее в том, что у него забрали Приватбанк.