Назначенный Зеленским главой СБУ Баканов рассказал о российском гражданстве жены

Баканов отметил, что жена не посещала территорию Россию с 2013 года.

Жена и.о. главы СБУ Ивана Баканова Оксана имеет российское гражданство, однако находится в процессе оформления украинского, говорится в заявлении Баканова, которое распространила пресс-служба СБУ. Баканов отметил, что жена не посещала территорию Россию с 2013 года.

«Моя спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений относительно назначения на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне», – отмечает Баканов.

Он рассказал, что его жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России и при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ.

«Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. В то же время, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства», – говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что его жена «имеет стойкую проукраинскую позицию».

«Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу «фирмы», посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера президента», – заявил зампредседателя СБУ.

Заява тимчасово виконуючого обов’язки Голови Служби безпеки України Івана Баканова Коли ми з командою ухвалювали… Geplaatst door Служба безпеки України op Woensdag 12 juni 2019

Напомним, что 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии «Слуга народа», своего друга детства и экс-юриста студии «Квартал 95» Ивана Баканова.

20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.

Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.

11 июня стало известно, что Грицак присвоил воинское звание лейтенант своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ.

СМИ сообщали, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не состоял на воинском учете.

11 июня в Администрации президента заявили, что звание лейтенанта первому заместителю главы СБУ Ивану Баканову дали для того, чтобы у него был доступ к секретной информации.