ВСУ вплотную приблизились к Донецку, – штаб ООС

Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками у Марьинки составляет несколько сотен метров.

Пехотинцы механизированной бригады им. Короля Данила дообустраивают ранее занятые позиции в Марьинке, информирует пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Согласно сообщению, около месяца назад королевские пехотинцы оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки.

Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас на направлении в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев сооружены полноценные опорные пункты подразделений.

«Благодаря укреплению позиций подразделения Операции Объединенных сил надежно контролируют указанный участок ответственности фактически вплотную к Донецку. Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении кое-где составляет лишь несколько сотен метров», – говорится в сообщении.

Королівські піхотинці дооблаштовують раніше зайняті позиції в Мар'їнці#ООС #Операція_ОСБлизько місяця тому воїни… Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Woensdag 12 juni 2019

Напомним, в сентябре украинские военные освободили хутор Вильный в Луганской области, который находился под контролем боевиков.

В декабре ВСУ взяли под контроль всю «серую зону» на Донбассе.