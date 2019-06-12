На оккупированном Донбассе «День России» собираются сделать «государственным праздником»

Такое решение уже принято оккупационными властями в Донецке.

В оккупированном Донецке «День России» объявят «государственным праздником», заявил главарь оккупационной администрации Денис Пушилин, сообщает РИА «Новости».

По информации издания, Пушилин выступил с речью со сцены во время празднования «Дня России» в Донецке.

«Мы ощущаем себя частью великого русского мира, и я рад, что мы проводим эту акцию вместе с Россией. Уверен, будет справедливо назначить «День России государственным праздником в «республике» и в следующем году отметить 12 июня в официальном статусе», – сказал он.

Как сообщают российские пропагандистские площадки, в праздновании участвовало около 40 тысяч человек.

Напомним, 7 сентября 2018 года «народный совет «ДНР» назначил вр.и.о. главаря оккупационной администрации ОРДО своего «председателя» Дениса Пушилина вместо убитого Александра Захарченко. Позже Россия провела на Донбассе выборы глав оккупационных администраций.

21 января 2019 года в ходе визита аннексированного Россией Крыма Пушилин выразил желание оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.