Тимошенко рассказала о консультациях с Зеленским по выборам в Верховную Раду

Президент Украины Зеленский и его администрация не подтверждает и не опровергает факта консультаций с лидером «Батькивщина» Тимошенко о ситуации в стране и предстоящих парламентских выборах.

Лидер партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную Раду, сообщила она в Facebook.

«Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди», – написала Тимошенко.

Других подробностей встречи она не уточнила.

Щойно провела зустріч із президентом Володимиром Зеленським в його адміністрації. Говорили про поточну ситуацію в… Geplaatst door Юлія Тимошенко op Woensdag 12 juni 2019

На сайте президента сообщения о встрече с Тимошенко пока нет.

Напомним, 10 июня на съезде партии «Батькивщина» Тимошенко заявила о готовности вступить в коалицию с новым президентом.