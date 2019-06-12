Из первой сотни списка партии «Слуга народа» вылетело два кандидата

Два кандидата из проходной части списка «Слуги народа» заявили об отказе от баллотирования. Спивак и Гутцайт входили в топ-100 списка.

Два кандидата из проходной части списка политической партии «Слуга народа» заявили об отказе от баллотирования.

Это бывший депутат Одесского городского совета Дмитрий Спивак (№33) и директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутцайт (№81).

«Я принял для себя непростое, но обдуманное решение. Я не иду в парламент», – написал в Facebook Спивак.

Он объяснил свое решение «чудовищной грязью и потоками циничной лжи от псевдоактивистов типа Стерненко и Ко».

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!Друзья! Я принял для себя непростое, но обдуманное Решение. Я НЕ ИДУ в ПАРЛАМЕНТ!Причин… Geplaatst door Dmitriy Spivak op Dinsdag 11 juni 2019

Гутцайт в свою очередь заявил, что он не политик.

«Уверен, что больше пользы я принесу, все таки, в исполнительной власти. Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то, в Министерстве молодежи и спорта», – написал Гутцайт в Facebook.

О выборах и личном выбореКаждый день мы все становимся перед выбором. Когда-то он прост, когда-то труден, но всегда мы… Geplaatst door Vadim Gytzait op Dinsdag 11 juni 2019

Напомним, что партию «Слуга народа» на выборы под первым номером поведет политтехнолог Дмитрий Разумков.

Исходя из нынешнего рейтинга партии «Слуги народа», она может рассчитывать получить около 130 мест в парламенте по многомандатному округу.