Целью «паспортизации» Донбассе является не аннексия, а давление на новую украинскую власть – эксперты

Кремль готовит не аннексию оккупированного, а оказывает давление на новую украинскую власть и принуждает ее к федерализации.

Целью решение президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе давление на новую украинскую власть, но не аннексия территории, заявил народный депутат III-VI созывов Тарас Чорновил на заседании круглого стола на тему: «Российский паспорт. Иллюзия имперского пряника» проходившей в агентстве «Укринформе».

В частности, по его словам, в этом решении Кремля о паспортизации на Донбассе больше политических факторов, которые должны создать давление на новую власть.

«Это фактор дополнительно риска, фактор противостояния, дополнительное давление. То, что происходит направлено не в аннексии территории, потому что они территории Донбасса. Не нужны РФ, а на создание соответствующего плацдарма, который будет иметь реальное двойное гражданство, что создаст конфликт с конституционными нормами в Украине», – отметил Чорновил.

По его убеждению, паспортизация – это создание определенного хаоса, создание плацдарма для возможных провокациях и соответствующий шантаж для углубления давления во время переговорного процесса. «Это основные задачи», – сказал эксперт.

При этом он отметил, что российская паспортизация в Донбассе кардинально отличается от паспортизации оккупированного Крыма и не приведет к аннексии.

«Паспортизация на Донбассе кардинально отличается от обстоятельств и целей паспортизации в очень жесткой форме с другими механизмами в Крыму, где надо было делать очень непростые действия для того, чтобы отказаться и не получить этого гражданства. На Донбассе другой механизм, который не предусматривает дальнейшей аннексии», – сказал Чорновил.

Он пояснил, что предоставление российского гражданства в оккупированном Донбассе происходит не взамен отмены украинского, а на основании документов, подтверждающих так называемое гражданство «ДНР» и «ЛНР». Гражданство же Украины имеют право сохранить.

В то же время Чорновил не исключил, что предоставление гражданства России в ОРДЛО может быть дымовой завесой для предоставления российского гражданства всем, кто этого пожелает. Речь идет, в частности, о работниках, работающих в РФ, и это, по словам эксперта, «мина замедленного действия».

«Мы знаем, что многие жители Западной Украины работают в РФ, и мы будем иметь проблемы…», – отметил Чорновил, добавив, что нужно принять законы, которые бы этому предотвращали.

В свою очередь политолог Владимир Цыбулько считает, что паспортизация на оккупированном Донбассе даст возможность пополнить незаконные вооруженные формирования местным населением через ревизию мужского населения.

Кроме того, по словам эксперта, под давлением внешних обстоятельств РФ готовится «не только впихнуть эти территории в тело Украины, но и связать местное население с РФ, и поэтому для обеспечения их прав РФ может задействовать нужные ей механизмы».

Цыбулько также считает, что речь не идет об аннексии, а речь идет о федерализации.