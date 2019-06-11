В России разрешили засекретить данные по работе компаний в оккупированном Крыму

Компании смогут скрыть в реестре информацию о своих владельцах, руководителях, о наличии филиалов в Крыму, а также о лицензиях.

Правительство России разрешило засекречивать информацию о юридических лицах, работающих на территории оккупированного Крыма. Соответствующее постановление №729 опубликовано на российском портале правовой информации 10 июня, его подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В постановлении указано, что доступ к информации в единый государственный реестр юридических лиц РФ может быть скрыт в том случае, если они работают на территории аннексированного Крыма и Севастополя. Основанием для засекречивания данных в реестре также является работа таких компаний по государственному оборонному заказу РФ и наличие иностранных санкций против такой компании.

Текст постановления. Текст постановления. Пред 1 из 2 След

Напомним, по оценкам агентства «Bloomberg», санкции Запада стоили России 6% ВВП.

Первые санкции против РФ за аннексию Крыма и войну на Донбассе США ввели в 2014. Ограничения коснулись ключевых секторов российской экономики, включая “Роснефть”, государственные банки и предприятия оборонно-промышленного комплекса.