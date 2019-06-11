MOSCOW, RUSSIA - JUNE 8, 2019: Ivan Golunov, investigative journalist of the online newspaper Meduza, attends an arrest warrant hearing at Moscow's Nikulinsky District Court; Golunov was detained on June 6 on suspicion of drug dealing, a search in his flat revealing five grams of cocaine. Vladimir Gerdo/TASS –осси€. ћосква. ∆урналист интернет-издани€ "ћедуза" »ван √олунов, обвин€емый в покушении на сбыт наркотиков, во врем€ рассмотрени€ ходатайства следстви€ о его аресте в Ќикулинском суде. √олунов был задержан на ÷ветном бульваре 6 июн€, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. ѕо месту его проживани€ также были обнаружены 5 г кокаина. ¬ отношении √олунова возбуждено уголовное дело по стать€м 30 и 228.1 ” –‘ ("ѕокушение на преступление" и "Ќезаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). ¬ладимир √ердо/“ј——

В России прекратили уголовное в отношении журналиста «Медузы» Голунова

Журналиста задержали по подозрению в сбыте наркотиков.

Дело против российского журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, закрыли, сообщает 11 июня российское издание «ТАСС».

«Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», – заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, журналиста «Медузы» во вторник освободят из-под домашнего ареста.

Сейчас все обвинения с него сняты.

Кроме того, «Медуза» сообщает, из-за дела могут уволить начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

В частности, об этом будет ходатайствовать Колокольцев перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что корреспондент отдела расследований портала «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его избивали.

В пятницу в Москве прошли одиночные пикеты противзадержания журналиста.

В субботу Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

После задержания Голунова около 16 часов не позволяли обратиться к адвокату, в полиции журналиста избили, не позволив вызвать скорую помощь.

Позже стало известно, что Голунова направили на обследование в больницу.