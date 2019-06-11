В России прекратили уголовное в отношении журналиста «Медузы» Голунова
Журналиста задержали по подозрению в сбыте наркотиков.
Дело против российского журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, закрыли, сообщает 11 июня российское издание «ТАСС».
«Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», – заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
По его словам, журналиста «Медузы» во вторник освободят из-под домашнего ареста.
Сейчас все обвинения с него сняты.
Кроме того, «Медуза» сообщает, из-за дела могут уволить начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.
В частности, об этом будет ходатайствовать Колокольцев перед президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, что корреспондент отдела расследований портала «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его избивали.
В пятницу в Москве прошли одиночные пикеты противзадержания журналиста.
В субботу Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
После задержания Голунова около 16 часов не позволяли обратиться к адвокату, в полиции журналиста избили, не позволив вызвать скорую помощь.
Позже стало известно, что Голунова направили на обследование в больницу.