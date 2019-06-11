В России увеличилось число граждан не готовых платить за оккупацию Крыма

Россияне не готовы оплачивать авантюры Кремля, включая оккупацию и аннексию Крыма.
В России с 2014 года выросло почти в два раза количество граждан, которые «совершенно не готовы» платить за присоединение Крыма к РФ, свидетельствует опрос российского аналитического «Левада-Центра» за май 2019 года.
Вопрос был поставлен таким образом: «Присоединение Крыма потребует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы платить такую цену?».
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Присоединение Крыма требует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы платить такую цену? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только один ответ)
|мар.14*
|апр.14
|май.14
|июл.14
|авг.14
|дек.14
|мар.15
|мар.16
|май.19
|В полной мере
|7
|5
|5
|8
|5
|7
|5
|4
|7
|В значительной мере
|19
|12
|15
|11
|12
|12
|11
|10
|9
|В какой-то мере
|33
|29
|28
|28
|33
|30
|34
|32
|26
|Совершенно не готов
|19
|30
|28
|32
|28
|31
|32
|30
|36
|Не считаю, что это бремя ляжет на обычных граждан
|17
|19
|19
|16
|16
|14
|12
|19
|17
|Затруднились ответить
|6
|5
|5
|4
|6
|7
|7
|6
|5
Результаты опроса показали, что за 5 лет, с марта 2014 года по май 2019-го количество россиян, «совершенно не готовых» платить Крым в составе РФ, увеличилось от 19% до 36%.
При этом готовы «в полной мере» платить за Крым из своего кармана только 7% россиян.
Примечательно, что «Левада-Центр» принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Напомним, что согласно тому же опросу, только 27% россиян хочет, чтобы «юго-восток Украины» стал частью РФ.
По данным украинских соцопросов, почти треть украинцев – 27% не считает Россию агрессором в отношении Украины.