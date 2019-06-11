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В России увеличилось число граждан не готовых платить за оккупацию Крыма

Россияне не готовы оплачивать авантюры Кремля, включая оккупацию и аннексию Крыма.

В России с 2014 года выросло почти в два раза количество граждан, которые «совершенно не готовы» платить за присоединение Крыма к РФ, свидетельствует опрос российского аналитического «Левада-Центра» за май 2019 года.

Вопрос был поставлен таким образом: «Присоединение Крыма потребует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы платить такую цену?».

Присоединение Крыма требует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы платить такую цену? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только один ответ)
мар.14* апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 мар.15 мар.16 май.19
В полной мере 7 5 5 8 5 7 5 4 7
В значительной мере 19 12 15 11 12 12 11 10 9
В какой-то мере 33 29 28 28 33 30 34 32 26
Совершенно не готов 19 30 28 32 28 31 32 30 36
Не считаю,  что это бремя ляжет на обычных граждан 17 19 19 16 16 14 12 19 17
Затруднились ответить 6 5 5 4 6 7 7 6 5

Результаты опроса показали, что за 5 лет, с марта 2014 года по май 2019-го количество россиян, «совершенно не готовых» платить Крым в составе РФ, увеличилось от 19% до 36%.

При этом готовы «в полной мере» платить за Крым из своего кармана только 7% россиян.

Примечательно, что «Левада-Центр» принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Напомним, что согласно тому же опросу, только 27% россиян хочет, чтобы «юго-восток Украины» стал частью РФ.

По данным украинских соцопросов, почти треть украинцев – 27% не считает Россию агрессором в отношении Украины.

Источник Левада-центр
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