В России увеличилось число людей согласных на присоединение Донбасса

Вместе с тем выросло и количество людей, считающих, что ОРДЛО должны вернуться к статусу 2013 года.

В России впервые с апреля 2014 года заметно выросло число тех, кто поддерживает присоединение оккупированных территорий украинского Донбасса к России, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

За включение региона в состав страны высказались 27% респондентов – еще год назад эту точку зрения поддерживали 21% респондентов, а в 2015 количество сторонников аннексии составляло всего 15% (против 48% в марте 2014, сразу после аннексии Крыма)

Независимость оккупированных районов от Украины поддержали 29% респондентов, еще 17% опрошенных считают, что Донбасс должен оставаться частью Украины, но получить больше независимости. Впервые за пять лет резко выросло количество сторонников того, чтобы на оккупированных территориях восстановился тот правопорядок, который действовал до 2014 года: этот ответ выбрали 14% респондентов (против 7% в 2017 году).

Присоединение Крыма требует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы платить такую цену? (респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать только один ответ) мар.14 май.14 мар.15 май.16 мар.17 май.19 Чтобы Юго-Восток Украины стал независимым государством 12 36 39 38 37 29 Чтобы Юго-Восток Украины стал частью Российской Федерации 48 26 16 22 21 27 Чтобы Юго-Восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева 17 17 27 20 21 17 Чтобы Юго-Восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса 8 6 4 6 7 14 Затруднились ответить 15 15 14 15 14 13

Опрос также показал, что большинство россиян (33%) полностью поддерживают выдачу паспортов гражданам Украины, 37% заявили, что скорее поддерживают это решение. Не поддержали его 22% опрошенных, 7% затруднились ответить.

На вопрос о готовность платить за присоединение Крыма к России 36% опрошенных заявили, что совершенно не готовы. Это самый высокий показатель с марта 2014 года.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала автономную республику Крым, а летом и осенью того же года вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей, поддержав созданные сепаратистами группировки «ДНР» и «ЛНР».