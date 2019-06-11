Лавров заявил о готовности России провести встречу в «нормандском формате»

Но при этом глава российского внешнеполитического ведомства настаивает «на прямых контактах» между Украиной и оккупированными Россией территориями Донбасса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к встречам в формате «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе. Он сделал такое заявление, выступая на «Примаковских чтениях» в Москве, передает «ТАСС».

«Партнеры по «нормандской четверке» предлагают провести саммит, мы готовы к встречам в любой конфигурации», – сказал Лавров.

При этом он в очередной раз намекнул на необходимость прямых контактов между Украиной и оккупационными администрациями на Донбассе в рамках минского переговорного процесса. Лавров настаивает, что это «основная площадка» для обсуждения процесса мирного урегулирования ситуации.

«Не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей – это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ», – добавил он.

По словам главы российского МИДа, «без переговоров никакого прогресса не получится». «Нормандский формат» не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся. Если мы уважаем «нормандский формат», то надо выполнять то, о чем там договариваются», – подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее, 7 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в расширении «нормандского формата».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прогнозирует встречу в «нормандском формате» в середине июля.

«Нормандская четверка» – формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и Россия. Последний саммит «нормандской четверки» состоялся еще осенью 2016 года. Бывший президент Петр Порошенко неоднократно говорил, что проблема «нормандского формата» не в его составе, а в нежелании Кремля к мирному урегулированию.