В Конституционном суде Зеленский выступил в защиту указа о роспуске Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Конституционного Суда, который рассматривает его указ о роспуске Верховной Рады. Он выступил с короткой речью и покинул зал, передает «Левый Берег».

«Спасибо, что меня пригласили. Кажется, это впервые в истории Украины. Обычно это происходило наоборот – президент вызывал судей к себе», – сказал Зеленский в начале выступления.

Дальше он продолжил речь словами о том, что решение о роспуске Верховной Рады, по его мнению, отвечает и духу, и букве закона.

«О соответствии духу закона свидетельствуют много факторов. Граждане Украины не просто не верят Раде, рейтинг доверия – 4%. Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения – это просто попытка народных депутатов удержаться за свои кресла, за неприкосновенность и возможность обогащения», – сказал президент.

Он выразил надежду, что Конституционный Суд Украины примет решение, за которое не будет стыдно.

«Тем больше, что данный закон отвечает и букве закона. Наша юридическая позиция безоговорочна и безупречна. Это докажет мой представитель Федор Вениславский, а сам, с вашего позволения, я покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением», – сказал Зеленский.

Президент выступил с речью не с трибуны, а в стороне от судей.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.

Коалиция «Европейская Украина» была создана в конце 2014 года в составе БПП, «Народного фронта», «Радикальной партии», «Самопомощи» и «Батькивщины». Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов.

Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция «Народного фронта».

24 мая депутаты Верховной Рады от «Народного фронта» обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.