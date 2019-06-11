В России заговорили о федерализации Молдовы

В Кремле заявляют, что в Молдове предложили решить проблему Приднестровья путем федерализации страны.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой, заявил, что молдавский олигарх, лидер Демократической партии Влад Плахотнюк предложил пророссийской Партии социалистов создать совместную коалицию и, в частности, урегулировать приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы, сообщает «КоммерсантЪ».

По словам Плахотнюка, именно Россия, в частности Козак, предлагал ему решить приднестровский конфликт через федерализацию республики. Однако Козак утверждает: 3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов.

«Ознакомившись с содержанием конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», – сказал Козак.

Он убеждает: тему урегулирования приднестровского конфликта и федерализации Молдовы Москва ни с кем из политических партий не обсуждала.

Накануне Министерство иностранных дел России обнародовало официальное заявление, в котором признало новую коалицию в составе пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM, а также новое правительство во главе с Майей Санду. Отказ правительства Павла Филиппа и Демпартии признавать смену власти они считают узурпацией власти.

Европейский Союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимнымизбрание нового правительства.

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