По итогам мая в Украине резко возросла инфляция

Не смотря на замедление темпов роста инфляции по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом исчислении инфляция выросла почти до 10%.

Инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению 1% в апреле, 0,9% – в марте, 0,5% – в феврале и 1% – в январе, сообщила Государственная служба статистики, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным Госстата, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте.

Базовая инфляция в мае 2019 года снизилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, марте – 1,2%, феврале – 0,2%, январе – 0,3%. В годовом измерении сохранилась на уровне апреля – 7,4% по сравнению с 7,6% в марте, 7,8% – в феврале и 8,3% – в январе.

Напомним, Национальный банк не стал снижать учетную ставку в июне и оставил ее на уровне 17,5% из-за рисков ухудшения прогноза инфляции.