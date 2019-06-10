Оккупанты в Крыму задержали и арестовали до начала августа нескольких крымскотатарских активистов

Четверых из восьми задержанных сегодня крымских татар отправили в СИЗО до 5 августа. На завтра назначено еще четыре заседания.

Подконтрольный российским оккупационным властям Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 5 августа четверым крымским татарам из восьми, задержанных сегодня, передает «Левый Берег».

Как сообщает корреспондент «Левого Берега» Эбазер Пинхас с места событий, четверо арестованных это: Ризе Омеров, Энвер Омеров, Эскендер Сулейманов и Айдер Джеппаров.

Все заседания проходили в закрытом режиме, однако возле здания суда собралось около 100 человек, чтобы поддержать задержанных.

На завтра запланированы суды по избранию меры пресечения еще четверым задержанным сегодня крымским татарам – Ленуру Халилову, Руслану Месутову, Эльдару Кантимирову и Нагаеву Руслану.

Задержанные. Родственники и друзья задержанных у здания суда. Родственники и друзья задержанных у здания суда. Родственники и друзья задержанных у здания суда. Задержанные. Пред 1 из 5 След

У жены Ризе Омерова во время обыска начались преждевременные роды, сообщил корреспонденту «Левого Берега» адвокат Ризы Омерова, Александр Стасюк.

Севиль Омеровой сейчас на 7 месяце беременности. Скорая помощь отвезла ее в перинатальный центр. Она находится под наблюдением.

Напомним, сегодня в Крыму прошел ряд обысков в Симферополе, Белогорском районе и в Алуште, в ходе которых было задержано 8 крымских татар. Российские силовики обвиняют их в организации и участии в деятельности террористической организации, по статьям ч.1 ст 205.5 УК РФ и по ч.2 ст. 205.5 УК РФ.