СБУ расследует визиты Бойко и Медведчука в Россию

СБУ начала расследование визита Бойко и Медведчука в Москву, во время президентской гонки. Досудебное расследование проводится по статьям «посягательство на территориальную целостность» и «государственная измена».

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование поездки основателя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука в Россию, сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по признакам совершения преступлений по статье 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Также продолжается лингвистическая экспертиза Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции материалов визита политиков в Москву.

Отмечается, что материалы визита Бойко и Медведчука в Санкт-Петербург в июне также могут быть проверены в рамках этого уголовного производства.

На данный момент СБУ ожидает результатов экспертизы для правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что в ГПУ призвали принять закон о коллаборационизме из-за поездок украинских политиков в Москву.

Коментар СБУ щодо візитів українських політиків до високоподовців РФ У Службі безпеки України здійснюється досудове… Geplaatst door Служба безпеки України op Maandag 10 juni 2019

Напомним, в начале июня Бойко и Медведчук ездили в Санкт-Петербург к главе «Газпрома» Алексею Миллеру, чтобы обсудить газовый вопрос, так как «Газпром» хочет возобновить продажу газа в Украину.