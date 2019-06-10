Новая Верховная Рада станет эпицентром хаоса и непрофессионализма, – Княжицкий

Эксперт прогнозирует чрезвычайно низкий уровень профессионализма будущих депутатов Верховной Рады. Такая Верховная Рада станет эпицентром общественно-политического хаоса в стране и может привести к социальному взрыву, пишет на своей странице в Facebook журналист и народный депутат Верховной Рады Николай Княжицкий.

«Следующий парламент будет эпицентром хаоса, непрофессионализма, неопытности и размытости ценностных ориентиров. Будут большие откровенно антиукраинские фракции, «советские люди», для которых украинская культура является культурой второго сорта и обычные мошенники во многих фракциях. В большинстве из них будут «квоты» олигархов», – написал журналис.

Княжицкий подчеркивает, что такая ситуация может привести к новому Майдану в Украине. В качестве примера он приводит ситуацию которая сложилась в соседней Молдове, где обострились отношения между президентом страны Игорем Додоном и парламентом.

«Вероятность нового «майдана» и жесткого внутреннего конфликта велика, как никогда. Связано это с большими геополитическими изменениями в мире, где Украина стала разменной монетой. События в Молдови – предостережение для нас. Хотя, мы привыкли учиться на собственных ошибках», – отмечает Княжицкий.

Наступний парламент буде епіцентром хаосу, нефаховості, недосвідченості і розмитості ціннісних орієнтирів. Будуть великі… Geplaatst door Mykola Kniazhytsky op Zondag 9 juni 2019

Напомним, что вчера состоялся съезд партии «Сила и Честь» Игоря Смешко, на котором была представлена топ-десятка выборного списка партии.