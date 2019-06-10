На Донбассе осужден террорист за попытку подрыва подстанции электроснабжения

В Донецкой области за попытку террористического акта приговорили к 9 годом тюремного заключения жителя Макеевки. Он пытался взорвать подстанцию электроснабжения железной дороги в селе Сергеевка Покровского района Донецкой области.

За попытку совершить террористический акт 35-летнего выходца из города Краматорска приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Осужденный ранее провел десять лет в колонии в Макеевке, где отбывал наказание за разбой. Освободился мужчина, когда Макеевка была уже оккупирована, и примкнул к террористам: познакомился с 45-летним координатором диверсионно-разведывательной группы из состава так называемого «Казачьего Союза «Область Войска Донского» террористической организации «ДНР». Координатор предложил только что освободившемуся 3 тысячи долларов за совершение теракта на мирной территории Донецкой области.

Злоумышленник получил от своего «куратора» часть денежного вознаграждения в размере 10 тыс. российских рублей и инструкции о порядке сбора радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. В дальнейшем, получив очередную часть обещанных средств и подробные данные о местонахождении взрывчатки, диверсант отправился в село Сергеевка Покровского района Донецкой области, где и был пойман 31 октября 2017 года в 200 метрах от электрической подстанции Приднепровской железной дороги.

Как было установлено следствием, сумку с радиоуправляемым самодельным взрывным устройством, состоящий из почти 4 кг гексогена, диверсант забрал в ранее оговоренном месте и уже с ней перепрыгнул через забор, ограждающий территорию подстанции, рассказали в прокуратуре. Однако здесь его поджидали сотрудники СБУ.

Задержание террориста. Взрывчатка. Цель теракта. Пред 1 из 3 След

После первой попытки теракта 19 июня 2017 года, во время которой подстанция не пострадала, наблюдение за объектом, имеющим важное стратегическое значение, было усилено, сообщают «Факты». Правоохранители впоследствии высказали такое предположение, что первый теракт мог быть «пристрелкой на местности» – подготовкой к более масштабной диверсии.

Приднепровская железная дорога связывает Донбасс с Криворожским железорудным бассейном. Дорога обслуживает крупные промышленные центры: Днепр, Запорожье, Каменское, Кривой Рог, Павлоград, Никополь, Новомосковск и другие, а также сельскохозяйственные районы районы. И как раз электрической тягой выполняется 77% всего грузооборота. То есть при выведении данной подстанции из строя нанесенный ущерб был бы огромен.

Напомним, 7 июня, СБУ сообщила о предотвращении теракта в Запорожье: по заданию «МГБ ДНР» диверсант должен был привести в действие взрывное устройство, заложенное возле детской площадки.Позже стало известно что целью теракта мог быть митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, входивший в состав Синода РПЦ, известен своей ярой антиукраинской позицией